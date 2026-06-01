PHOTO
(ANSA) - BRUXELLES, 01 GIU - "Come annunciato, oggi ho inviato una lettera ai Presidenti delle Regioni europee responsabili della gestione dei programmi di coesione per comunicare loro la possibilità di destinare le risorse non ancora impegnate a misure contro il caro-energia". Lo scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea con deleghe alla Coesione e alle Riforme Raffaele Fitto. "Oggi, a una delle 5 priorità già definite — l'energia — estendiamo ulteriori tipologie d'investimento. La volontarietà, come in precedenza, rimane il principio cardine: nessun obbligo, nessuna imposizione". (ANSA).