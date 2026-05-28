(ANSA) - BRUXELLES, 28 MAG - "Sono sorpreso da alcune reazioni all'iniziativa con cui apriamo a soluzioni concrete capaci di aiutare cittadini e sistema produttivo ad affrontare il peso della crisi energetica. La parte migliore di questo, casomai, si chiama flessibilità. L'hanno chiesta le Regioni. Bruxelles ha risposto. Non c'è nessun 'bancomat'. E soprattutto Bruxelles non obbliga nessuno: decidono Stati e Regioni sulla base delle esigenze reali dei territori." Lo scrive sui social il vicepresidente esecutivo della Commissione Raffaele Fitto . Oggi la presidente del Comitato delle Regioni, Kata Tutto, ha fortemente criticato la proposta arrivata dall'Ue. (ANSA).