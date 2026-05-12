(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Oltre 7 miliardi di utili per i primi cinque gruppi bancari italiani nei primi tre mesi del 2026 con una crescita del 3,3%". È quanto emerge dall'analisi della Fondazione Fiba di First Cisl che nota come, allo stesso tempo siano state tagliati filiali e dipendenti. Lo studio ha preso in esame i conti di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Bper. A sostenere ulteriormente i risultati sono soprattutto i proventi operativi, in aumento del 3,7%, trainati dalla forte crescita delle commissioni nette (+ 4%), che confermano il progressivo rafforzamento delle attività legate al risparmio gestito. I costi operativi risultano sotto controllo (- 0,8%) con costo del personale sostanzialmente stabile (+ 0,1%). Nel confronto con il primo trimestre 2025 continua la riduzione sia degli sportelli sia degli occupati. Le filiali diminuiscono di 375 unità (- 3,1%) mentre i lavoratori si riducono di 4.729 unità (- 2,1%) (ANSA).