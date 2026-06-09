(ANSA) - TEGUCIGALPA, 09 GIU - Il Parlamento dell'Honduras ha riformato il Codice penale, aumentando la pena per femminicidio a 60 anni di reclusione in un Paese con il più alto tasso di questo tipo di reato in America Latina, pari a una donna ogni 32 ore. La pena rimarrà ora compresa tra i 25 e i 30 anni, ma "in caso di circostanze aggravanti, potrà arrivare tra i 30 e i 40 anni", si legge in un comunicato del Congresso, controllato dal partito di destra al governo. "Nei casi di violenza di genere o sequestro di persona con conseguente morte della vittima", la pena "potrà raggiungere i 60 anni di reclusione", aggiunge la nota. "Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve sapere chiaramente che, se le toglie la vita, dovrà affrontare tutta la forza della legge", ha affermato il presidente del Parlamento, Tomás Zambrano. L'Honduras ha il tasso di femminicidi più alto tra i 17 Paesi della regione, con 4,3 casi ogni 100 mila abitanti, secondo un recente rapporto della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Cepalc). La nazione centroamericana ha registrato 262 femminicidi nel 2025, secondo l'Osservatorio sulla violenza dell'Università nazionale autonoma dell'Honduras. (ANSA).