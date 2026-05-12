(ANSA) - TORINO, 12 MAG - "Le partnership non devono essere monodirezionali, non riguarderanno solo i cinesi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, al Future of the car summit del Financial Times. "I produttori cinesi stanno arrivando con molta forza in Europa e non solo. Capiamo che c'è terreno per lavorare in partnership con Leapmotor ad esempio, ma potremmo anche guardare ad altri", ha spiegato. "Una partnership forte è quella che può essere di beneficio per entrambe le parti. Noi siamo attrattivi per presenza geografica, scala e brand incredibilmente forti Quindi il nostro livello di appeal è grande" ha detto Filosa. "Capiamo che lavorando con una serie di partner per costruire una tabella di marcia di miglioramento tecnologico, della catena di approvvigionamento e forse utilizzo della capacità, si possono creare benefici per entrambe le parti. Leapmotor è un partner che abbiamo e apprezziamo molto, e per questo abbiamo portata la partnership al livello successivo, ma ci sono molte cose che si possono fare". (ANSA).