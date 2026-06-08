(ANSA) - ROMA, 08 GIU - E' salito a 15 morti il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto che ha colpito le Filippine, mentre più di cento persone risultano ferite. Lo riporta l'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. Il direttore della protezione civile della regione di Soccksargen dell'isola di Mindanao, Rodrigo Sosmena, denuncia la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129. Secondo le autorità locali, altre tre persone sono morte nella provincia di Davao Occidental. (ANSA).