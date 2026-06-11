(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Fiamme in un vivaio in via Fossato di Vico, nei pressi di via del Mandrione a Roma. Sul posto sono al lavoro sei squadre di vigili del fuoco. Una colonna di fumo nero, causato dai materiali di copertura delle serre presenti nel vivaio, si è sollevata sulla zona. A notare il fumo provenire dal vivaio è stato un elicottero dell'Arma dei carabinieri in transito. Dalle prime verifiche dei carabinieri della stazione Tuscolana e della compagnia piazza Dante sono stati esclusi feriti. Sono in corso accertamenti sulle cause del rogo. L'area è stata messa in sicurezza. Sono in corso le operazioni di evacuazione di alcune abitazioni limitrofe al vivaio interessato dall'incendio, a causa della presenza - secondo quanto si apprende - di un serbatoio gpl interrato nell'area interessata dalle fiamme. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per spegnere il rogo, i carabinieri e la polizia locale per la viabilità. Chiusa al traffico alcune strade. (ANSA).