(ANSA) - CASTEL DI LAMA, 17 GIU - Sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona due bambini di 5 anni, un maschio e una femmina, rimasti gravemente ustionati mentre con la loro insegnante stavano svolgendo un'attività presso la scuola materna di Castel di Lama (Ascoli Piceno). Il fatto è accaduto intorno alle 11: per l'attività a scuola sarebbe stato utilizzato un liquido infiammabile sulla cui natura stanno compiendo accertamenti i carabinieri. Un liquido che ha generato una fiammata che ha coinvolto i due bambini, causando loro ustioni importanti in varie parti del corpo. Immediatamente è stato chiesto l'intervento del 118. Una volta giunti sul posto i sanitari si sono resi conto della gravità della situazione ed hanno disposto l'arrivo di due eliambulanze a bordo delle quali il maschietto e la femminuccia sono stati trasferiti in codice rosso al Torrette. I carabinieri stanno sentendo le insegnanti presenti e la dirigente scolastica per cercare di ricostruire l'accaduto che ha suscitato forte apprensione anche negli altri bambini presenti nella scuola in quei drammatici istanti. (ANSA).