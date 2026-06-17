(ANSA) - CASTEL DI LAMA, 17 GIU - Sono ricoverati all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona, dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, i due bimbi di cinque anni rimasti gravemente ustionati durante un'attività che stavano svolgendo con l'insegnante presso la scuola materna di Castel di Lama (Ascoli Piceno): i due piccini - un bambino e una bambina - sono intubati e sedati in attesa di una valutazione più approfondita dei medici. Intanto nella scuola, che sarebbe stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, i carabinieri, coordinati dalla Procura di Ascoli Piceno, stanno sentendo le insegnanti, il personale, alla presenza della dirigente scolastica, per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 11 di stamattina: in particolare quale sia il liquido utilizzato che possa aver causato una tale fiammata e cosa abbia potuto innescarla. Sono stati attimi di forte apprensione anche per gli altri bambini presenti e tutto il personale scolastico. Dopo il fatto sono intervenuti i sanitari del 118 e i due bimbi sono stati trasferiti al Salesi per tutti gli accertamenti e le cure del caso. (ANSA).