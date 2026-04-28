(ANSA) - ROMA, 28 APR - Ridurre le sanzioni ai datori dilavoro che non pagano, o lo fanno in ritardo, contributi e premi alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i lavoratori. Lo chiede un emendamento di Forza Italia al decreto fiscale. La proposta è a prima firma Claudio Lotito, che aveva già tentato di inserire questa misura in manovra. La modifica riduce al 3,5% l'attuale sanzione civile, che ora è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. L'emendamento taglia anche le multe nel caso di denuncia spontanea di evasione contributiva. (ANSA).