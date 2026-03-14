(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Nell'ipotesi in cui la crisi del Medio Oriente dovesse perdurare, un eventuale aumento dei prezzi di listino del +5% farebbe salire il costo di una automobile nuova in media di circa 1.450 euro, ma a crescere sarebbero anche i costi delle riparazioni, dei pezzi di ricambio e delle polizze Rc auto. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane. "Il pericolo maggiore per il comparto è rappresentato dall'ascesa delle quotazioni di petrolio, gas ed energia, ma anche e soprattutto dall'alluminio, metallo presente nelle carrozzerie e nella componentistica e con cui si realizza in media il 15% di una autovettura moderna. - spiega il presidente Davide Galli - Il blocco al transito delle navi, unitamente alla repentina crescita delle quotazioni dell'alluminio, salite ai livelli più alti degli ultimi 4 anni fino a sfiorare quota 3.500 dollari la tonnellata, rischia quindi di ripercuotersi sul settore dell'automotive, minato anche dai rincari di energia e gas che aggravano i costi di produzione sia per le vetture che per i ricambi". Inoltre l'aumento del petrolio impatta sui costi di vernici e solventi derivanti proprio dal petrolio, ma anche sull'essiccazione di vernici, fondi, stucchi nei forni alimentati a petrolio in forma liquida o gassosa, o ad elettricità. In base alle elaborazioni di Federcarrozzieri, nell'ipotesi in cui la crisi del Medio Oriente dovesse perdurare, "un eventuale aumento dei prezzi di listino del +5% farebbe salire il costo di una automobile nuova in media di circa 1.450 euro, ma a crescere sarebbero anche i costi delle riparazioni, per l'effetto combinato del caro-energia a carico delle carrozzerie e dei rincari dei pezzi di ricambio. Riparazioni più costose che farebbero sentire i loro effetti anche sulle tariffe Rc auto, come conseguenza dell'aggravio dei costi in capo alle compagnie di assicurazione", conclude Federcarrozzieri. (ANSA).