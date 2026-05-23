(ANSA) - CANNES, 23 MAG - "Qui siamo tutti esseri umani che cercano di creare, di costruire in un mondo che sembra consumato da una passione per la distruzione. Distruggere è sempre più semplice, la cosa più facile. Sappiamo cosa serve in termini di forza, talento, dubbi e amore per creare, per costruire qualcosa. Quindi, guardatevi allo specchio, fate un bilancio di voi stessi, imparate a conoscervi. Perché è proprio in questo che risiede il nostro superpotere, la nostra capacità di inventare mondi insieme e di farli funzionare. È la nostra forza e la nostra responsabilità preservarla". Lo ha detto Piefrancesco Favino, introducendo il premio alla migliore attrice durante la cerimonia di chiusura di Cannes. (ANSA).