(ANSA) - MILANO, 02 GEN - A seguito della fusione per incorporazione deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti, a partire dall'1 gennaio 2026 Fastweb e Vodafone Italia sono diventate un'unica realtà societaria sotto la denominazione di Fastweb spa. L'operazione segna l'inizio di un "nuovo capitolo per il mercato delle telecomunicazioni in Italia e dà vita a un operatore di primo piano a livello nazionale", si legge in una nota. Con oltre 20 milioni di linee mobili e 5,8 milioni di linee fisse, Fastweb si afferma come il principale operatore infrastrutturato del Paese, facendo leva su più di 20.000 siti radiomobili che coprono l'87% della popolazione italiana in 5G e su una rete fissa proprietaria di oltre 74.000 chilometri, che assicura una copertura capillare, di cui il 54% della rete in fibra Ftth (Fiber To The Home). Il processo di integrazione, prosegue la nota, a livello societario tra Fastweb e Vodafone Italia, avviato già a partire da gennaio 2025, trova il proprio compimento nella fusione, che rappresenta la conclusione della più "rilevante operazione di consolidamento realizzata negli ultimi anni nel mercato delle telecomunicazioni in Italia". A seguito della fusione, Fastweb proseguirà nella propria strategia di creazione di valore per il mercato, investendo in infrastrutture e innovazione tecnologica con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento per la trasformazione digitale del Paese. Sotto il profilo commerciale continueranno a essere utilizzati i brand Fastweb, Vodafone e ho., mentre, per l'identità aziendale, continuerà ad essere utilizzato il brand corporate Fastweb + Vodafone. (ANSA).