(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Alla luce dell'annullamento della visita del ministro degli Esteri Antonio Tajani negli Usa, la Farnesina comunica che non avrà luogo il Forum imprenditoriale e scientifico previsto a Miami lunedì 22 giugno. Il forum era previsto nell'ambito della cornice politica della visita del ministro. Il ministero degli Esteri, prosegue una nota, aggiornerà le imprese e le associazioni di categoria su future iniziative di partenariato economico bilaterale con gli Stati Uniti. (ANSA).