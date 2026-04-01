(ANSA) - PESCARA, 01 APR - Con una decisione ufficiale il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha sospeso l'allontanamento dei 'bimbi del bosco' dalla casa famiglia dove sono ospitati da oltre quattro mesi, modificando l'ordinanza del 6 marzo scorso con cui aveva disposto il trasferimento della mamma Catherine - eseguito nello stesso giorno - e degli stessi minori, mai eseguito. Secondo quanto scritto nell'ordinanza - anticipata dal quotidiano il Centro -, a convincere i giudici a sospendere l'allontanamento sono state le ultime relazioni della casa famiglia e la marcia indietro della stessa struttura che, il 23 marzo scorso, ha comunicato "la propria disponibilità a proseguire l'accoglienza dei minori presso la casa di accoglienza" precisando tuttavia che la decisione era "in via temporanea" e "auspicando che la situazione globale possa rasserenarsi al più presto, e in attesa degli ulteriori sviluppi del procedimento e delle determinazioni definitive che il Tribunale vorrà assumere". Nelle relazioni citate dai magistrati, i bambini vengono definiti "sereni" e integrati all'interno della struttura, al passo con l'attività didattica. "Trascorsa la comprensibile commozione in occasione del distacco" dalla madre - sottolinea il Tribunale - "i minori si sono presto tranquillizzati". "Il clima generale all'interno della struttura - scrive la casa famiglia in una relazione del 13 marzo - è tornato ad essere disteso e privo di contrasti e/o tensioni". "Catherine purtroppo - continuano gli educatori - aveva letteralmente minato tale atmosfera con i suoi scatti d'ira e la sua mancanza di rispetto, coinvolgendo pienamente anche gli altri ospiti della comunità". E, proprio per oggi, è stato concesso alla donna il primo incontro con i suoi figli dopo un mese. La mamma tornerà nella casa famiglia e potrà riabbracciare i minori. In seguito, con ogni probabilità, sarà stilato un calendario degli incontri, così come è avvenuto per il papà. (ANSA).