(ANSA) - PESCARA, 11 GIU - "Nella giornata di ieri, su invito del Servizio, abbiamo avuto un incontro coi miei assistiti, al quale hanno partecipato anche la tutrice e la direttrice della casa famiglia. Il clima è stato franco e costruttivo, con l'obbiettivo di superare le incomprensioni e di lavorare nell'interesse dei minori. All'esito si è ottenuto un immediato incremento dei tempi di incontro madre-figli, passati da un giorno a due a settimana, fermi restando gli incontri quotidiani col padre". Lo afferma l'avvocato della 'famiglia del bosco', Simone Pillon. "Ringrazio personalmente le operatrici del Servizio, la direttrice della casa famiglia e la collega della tutela per la disponibilità dimostrata - conclude il legale -. Riteniamo si tratti di un passo importante nella direzione del rientro, e son sicuro che i bambini ne trarranno un grande beneficio". (ANSA).