(ANSA) - PALMOLI, 28 MAR - Una donna "preoccupata, inquieta e addolorata". Così lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito di parte della 'famiglia del bosco', riferisce lo stato d'animo di Catherine Birmingham, la mamma dei tre bambini allontanati dalla coppia di neorurali ormai da oltre quattro mesi su disposizione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Lo psichiatra ha condiviso con l'ANSA lo stralcio di una conversazione "lunga e disperata" avuta con la donna. L'impossibilità di non potersi prendere cura dello stato di salute dei bambini - spiega Cantelmi - è una notizia che "la distrugge" che le provoca "dolore immenso". "Non mi è stato nemmeno permesso di visitarli, controllarli e confortarli - spiega Cahterine allo psichiatra -. Questo è così sbagliato sotto molti punti di vista. Quali accuse ho contro di me che giustificano la separazione forzata dai miei figli? In che modo ho abusato, danneggiato o trascurato i miei figli? Semplicemente non ce la faccio in questo momento. Non riesco a dormire preoccupandomi per tutti e tre. Sono spaventati, depressi e, ora, separati dalla madre, dal padre, dagli animali, dalla casa e dalla vita che conoscono e amano". "È una madre che non può contenere il dolore di una separazione così dura e incomprensibile - spiega Cantelmi -. Dobbiamo restituire a Catherine la dignità e accompagnare il suo dolore, scambiato superficialmente come ostilità. Quale madre potrebbe stare tranquilla in una situazione simile?". (ANSA).