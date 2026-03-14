(ANSA) - ROMA, 14 MAR - I tassi sui prestiti e sui mutui applicati dalle banche itaiane restano più alti della media Ue anche a inizio 2026 così come giù visto nel 2025. E' quanto sottolinea il sindacato bancario Fabi secondo cui oltretutto, il quadro internazionale e i conflitti "rendono oggi poco probabile un allentamento duraturo delle condizioni di finanziamento per famiglie e imprese". Utilizzando i dati della Bce la Fabi rileva come a inizio di quest'anno il tasso medio sui mutui in Italia si attesta al 3,55%, contro il 3,06% della Francia, il 2,49% della Spagna e una media europea del 3,23%. Più cara del nostro paese la Germania con il 3,84%. Il divario, aggiunge il sindacato, "è ancora più marcato sul credito al consumo: i prestiti personali in Italia viaggiano all'8,11%, ben al di sopra della media europea del 7,51%". (ANSA).