(ANSA) - TORINO, 01 APR - Extinction Rebellion questa mattina ha "simbolicamente rinominato" con i nomi di vittime della mafia alcune vie del centro di Biella nei pressi delle sedi di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Obiettivo dell'iniziativa, "denunciare i rapporti tra politica e criminalità organizzata, alla luce delle recenti inchieste che hanno coinvolto diversi esponenti del governo nazionale e regionale, tra cui l'ex-sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e l'ex vicepresidente della Regione Piemonte ed ex assessora Elena Chiorino". "Biella e il Piemonte - afferma Extincion Rebellion - meritano una storia diversa: non saranno l'ennesimo simbolo di un sistema politico colluso con la mafia, ma territori radicati nei principi di giustizia sociale e climatica e nell'impegno concreto nella lotta alla criminalità organizzata". (ANSA).