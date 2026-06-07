(ANSA) - PRISTINA, 07 GIU - Il premier uscente Albin Kurti con il movimento Vetvendosje e i tre alleati minori è nettamente avanti agli altri partiti nelle elezioni in Kosovo, ma appare in netto calo e rischia di perdere la maggioranza assoluta che aveva guadagnato a dicembre. Dai primi dati ufficiosi pare che l'affluenza sia crollata da 46,5% di dicembre al 36% circa, evidente segno di sfiducia. Secondo gli exit poll di Pipos, Kurti ha il 45,7%, mentre il Pdk è secondo, distaccato, con il 19% seguito da Ldk, 17% circa e Aak con il 6% circa. Secondo Albanian Post, Lvv di Kurt ha ottenuto il 43%, gli rispettivamente 22%, 18% e 7%. (ANSA).