(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAG - Nel primo trimestre del 2026, secondo una stima preliminare pubblicata da Eurostat il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,1% nell'area dell'euro e dello 0,2% nell'Ue rispetto al trimestre precedente. Nel quarto trimestre del 2025, il PIL era aumentato dello 0,2% in entrambe le aree. Nel primo trimestre del 2026 numero di occupati è aumentato dello 0,1% sia nell'area dell'euro che nell'Ue rispetto al trimestre precedente. Nel quarto trimestre del 2025 l'occupazione era aumentata dello 0,2% in entrambe le aree. (ANSA).