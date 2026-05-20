(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAG - Il tasso di inflazione annuo nell'area euro si è attestato al 3% nell'aprile 2026, in aumento rispetto al 2,6% di marzo. Un anno prima, il tasso era del 2,2%. Per l'Italia il tasso registrato è inferiore alla media, del 2,8%. E' quanto emerge dalle stime pubblicate oggi da Eurostat. Per quanto riguarda la stima sull'intera Unione europea, l'inflazione annua è stata del 3,2% nell'aprile 2026, in aumento rispetto al 2,8% di marzo. Un anno prima, il tasso era del 2,4%. I tassi annui più bassi sono stati registrati in Svezia (0,5%), Danimarca (1,2%) e Repubblica Ceca (2,1%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (9,5%), Bulgaria (6,0%) e Croazia (5,4%). Rispetto a marzo 2026, l'inflazione annua è diminuita in cinque Stati membri, è rimasta stabile in uno ed è aumentata in ventuno, rileva l'istituto di statistica europeo. Nell'aprile 2026, i servizi (+1,38 punti percentuali), l'energia (+0,99 punti percentuali), gli alimenti, le bevande alcoliche e il tabacco (+0,46 punti percentuali) e i beni industriali non energetici (+0,20 punti percentuali) hanno contribuito positivamente al tasso di inflazione annuale dell'area euro. (ANSA).