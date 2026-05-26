(ANSA) - BRUXELLES, 26 MAG - Nel 2026 sulla base dei redditi del 2025 si stima che la percentuale delle persone a rischio di povertà in Italia resti stabile al 18,6%. Emerge dalle statistiche Eurostat secondo le quali in Ue in media la stima per quest'anno sulla base dei redditi per il 2025 è del 16,4%, lievemente superiore a quella per il 2025 sui redditi del 2024 (16,3%). (ANSA).
++ Eurostat, in stima rischio povertà 2026 Italia stabile al 18,6% ++
Su redditi 2025, In Europa sale al 16,4%
26 maggio 2026 • 10:47