(ANSA) - BRUXELLES, 28 MAG - Nel primo trimestre del 2026 le esportazioni dell'Unione europea verso gli Stati Uniti sono crollate del 30,4% rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente. È quanto riportano gli ultimi dati pubblicati da Eurostat, che evidenziano come siano stati registrati cali anche nell'export verso la Turchia (-8,2%) e la Cina (-7,9%). Gli Usa, tuttavia, tra i paesi extra-Ue restano la principale destinazione delle esportazioni dei 27 (il 18,6% del totale), per un ammontare di 119,4 miliardi di euro a fronte di un export complessivo di 640,5 miliardi nei primi 3 mesi di quest'anno. (ANSA).