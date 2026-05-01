(ANSA) - BRUXELLES, 01 MAG - "Il piano di Trump di imporre dazi del 25% sulle auto dell'Ue è inaccettabile" e dimostra che gli Stati Uniti sono un partner "inaffidabile". Lo afferma il presidente della commissione commercio internazionale del Parlamento europeo, Bernd Lange. "Il Parlamento europeo continua a rispettare l'accordo siglato in Scozia, lavorando per finalizzare la legislazione. Mentre l'Ue mantiene gli impegni, la controparte statunitense continua a non rispettarli", sottolinea il tedesco in un post su X, aggiungendo che "l'Ue deve ora mantenere chiarezza e fermezza". (ANSA).