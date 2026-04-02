(ANSA) - PARIGI, 02 APR - L'eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan è stata fermata oggi con l'accusa di apologia del terrorismo, secondo fonti a lei vicine, confermando quanto inizialmente riportato da Le Parisien. "È stata convocata in stato di fermo, il che è sorprendente visto che ha sempre risposto a tutte le convocazioni", ha dichiarato una fonte interna a La France Insoumise all'Afp. Secondo Le Parisien, Rima Hassan è stata fermata nell'ambito di un'indagine su un tweet che avrebbe fatto riferimento a uno degli autori dell'attentato del 1972 all'aeroporto di Tel Aviv, poi rimosso dalla stessa eurodeputata. (ANSA).