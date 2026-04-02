(ANSA) - MILANO, 02 APR - EssilorLuxottica ha acquisito una "quota significativa" nella thailandese Top Charoen, tramite cui il gruppo italo-francese diventerà partner di Top Charoen, consolidando la collaborazione di lunga data tra le due aziende. Lo rende noto un comunicato, nel quale si ricorda che Top Charoen è la principale catena di retail ottico in Thailandia, con oltre 2.000 negozi nel Paese. Fondata nel 1947 con l'apertura del primo negozio a Saraburi e un programma itinerante per portare servizi di cura della vista anche nelle aree più rurali, Top Charoen opera oggi attraverso diversi banner, tra cui Top Charoen, Luxoptic, Eye Class, Eye Bright, Eye Sport, Big C Optical, Robinson Optical e Beautiful Optic. L'azienda è attiva anche nell'e-commerce, attraverso una piattaforma proprietaria e una presenza selezionata su marketplace locali di terze parti. "La partnership con Top Charoen rafforza la nostra presenza in uno dei Paesi asiatici più significativi, al tempo stesso contribuendo a elevare gli standard della cura della vista e a supportare lo sviluppo della nuova categoria dei wearable". Lo affermano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica, a proposito dell'acquisizione di una quota nel gruppo thailandese. "Allo stesso modo, continuiamo a mettere a disposizione dei nostri clienti ottici prodotti e servizi innovativi e di alta qualità, lavorando insieme per promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza della salute visiva e rispondere concretamente alla crescente domanda in Asia. Pazienti e consumatori restano al centro della nostra strategia, mentre proseguiamo nel nostro impegno per offrire al mondo occhiali e soluzioni visive sempre più innovative", concludono Milleri e du Saillant. (ANSA).