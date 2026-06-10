(ANSA) - ISTANBUL, 10 GIU - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha promesso "una risposta molto dura" nel caso i diritti della Turchia e dei turco ciprioti nel Mediterraneo orientale venissero violati, nel contesto di un accordo siglato lunedì tra Francia e Cipro che permette la presenza di truppe francesi sull'isola. "Se si intende ledere i diritti e la legge della Turchia e dei turco-ciprioti nel Mediterraneo orientale, vorrei che si sapesse che la nostra risposta sarà molto chiara e molto dura", ha detto Erdogan, riferisce Anadolu, mentre la parte nord dell'isola è una repubblica autoproclamata e riconosciuta internazionalmente solo da Ankara. (ANSA).