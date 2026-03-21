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(ANSA) - NAPOLI, 21 MAR - In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni all'Ospedale Cotugno di Napoli, la direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli rende noto che al pronto soccorso dell'ospedale sono 3 i nuovi casi di epatite virale Hav (epatite A) registrati alle 16.30 di oggi. Al momento i pazienti ricoverati con Epatite A nei reparti di degenza del Cotugno sono 53. Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità. (ANSA).