- SALERNO, 02 MAG - Una donna 50enne di Perdifumo, nel Salernitano, è stata aggredita la notte scorsa all'interno della propria abitazione da uno sconosciuto. La vittima ha riferito di non conoscere l'aggressore: restano da chiarire sia l'identità sia il movente. La cinquantenne ha riportato ferite gravi alla testa, agli occhi e al collo, con segni compatibili con un tentativo di strangolamento. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, impegnati a ricostruire la dinamica e a rintracciare l'autore dell'aggressione.