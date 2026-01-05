(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Eni annuncia che dal primo gennaio 2026 è stato conferito il ramo di azienda dell'unità di business Refining Evolution & Transformation alla nuova società Eni Industrial Evolution Spa, che avrà l'obiettivo di assicurare la gestione degli asset tradizionali (raffinerie e depositi) in Europa e Medio Oriente e di consolidare il percorso di trasformazione industriale, anche in ottica di economia circolare, attraverso lo sviluppo di nuove filiere industriali. Presidente e amministratore delegato di Eni Industrial Evolution è Umberto Carrara. Il perimetro di Eni Industrial Evolution comprende le raffinerie di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia) e di Taranto, la partecipazione nella jv della Raffineria di Milazzo e la raffineria di Livorno, lo stabilimento di Robassomero, il Centro Ricerche Sud di San Filippo del Mela, gli asset di logistica primaria, ovvero i depositi e oleodotti, e le partecipazioni in Ecofuel S.p.A e Costiero Gas Livorno Spa. (ANSA).