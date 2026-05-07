(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Enel chiude il primo trimestre dell'anno con un risultato netto ordinario di gruppo pari a 1.941 milioni di euro, in crescita del 3,9% rispetto ai 1.868 milioni del primo trimestre 2025. L'Ebitda ordinario è pari a 6.003 milioni di euro, in rialzo del 3,6% rispetto ai 5.797 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Lo comunica Enel, spiegando che "la positiva performance registrata principalmente in Spagna e in America Latina ha più che compensato la riduzione dei margini in Italia". (ANSA).