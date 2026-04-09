(ANSA) - ROMA, 09 APR - Prezzi dell'energia ancora elevati rispetto al periodo precrisi 2022 (gas +70%, elettricità +100%) mentre la situazione nel 2025 è stazionaria per emissioni e consumi energetici in Italia nel 2025, fermi ai valori dell'anno precedente, in linea con quanto registrato nell'intera Ue. È quanto emerge dall'Analisi Enea del sistema energetico italiano per l'intero 2025, che evidenzia anche una lieve crescita delle rinnovabili (+1%), seppur ancora molto indietro rispetto agli obiettivi Pniec (-20%). I dati preliminari del primo trimestre 2026 vedono emissioni di CO2 e consumi di energia in calo entrambi dell'1%. (ANSA).