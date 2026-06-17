(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Elsa, la 15enne di Biella gravemente ferita nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, verrà dimessa domani dall'ospedale Regina Margherita di Torino dove si trovava dall'aprile scorso, dopo 58 giorni dalla terapia intensiva del Centro grandi ustionati. La conferma a quanto anticipato nelle ore scorse dai suoi genitori, arriva dall'ospedale. A Torino la giovane era arrivata dopo un primo ricovero al Kinderspital di Zurigo. A causa del rogo morirono 40 persone, mentre i feriti furono 116. Elsa si trovava nella località svizzera per trascorrere le vacanze con il padre e festeggiava in discoteca il Capodanno con altri giovani. Riuscì a salvarsi, ma riportò ustioni gravissime su oltre la metà del corpo. "Domani sarà un giorno speciale per Elsa e tutta la sua famiglia. Tornare a casa è un traguardo importantissimo dopo tutti questi mesi di ospedalizzazione - ha detto l'assessore regionale alla Santità Federico Riboldi -. Ringrazio tutti i professionisti dei nostri ospedali, che quotidianamente l'hanno assistita con competenze cliniche ed empatia non comuni". "Il rientro a casa di Elsa è un grande e meritato traguardo per tutti gli operatori coinvolti ad ogni livello ed, ovviamente, soprattutto per lei e la sua famiglia che continueranno a essere supportati nel tempo per le esigenze di controllo e di rivalutazione affinché la qualità di vita di Elsa sia ogni giorno migliore", ha dichiarato Adriano Leli, direttore generale dell'azienda ospedaliera Oirm -Sant'Anna. (ANSA).