(ANSA) - ROMA, 06 APR - Elia Del Grande è ancora in fuga. Il 50enne di Cadrezzate, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai", non è rientrato ieri, domenica 5 aprile, dal permesso pasquale che gli ha consentito di allontanarsi dalla casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto trascorrere sei mesi per lavorare come volontario in una mensa dei poveri. Del Grande avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio. E' la seconda volta in sei mesi. Il 30 ottobre si era allontanato da una struttura analoga nel Modenese. (ANSA).