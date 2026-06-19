(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Vincendo le elezioni suppletive a Markerfield, sobborgo popolare dell'area metropolitana della Grande Manchester, in Inghilterra del nord, Andy Burnham torna in Parlamento e lancia la sfida interna alla leadership moderata di Keir Starmer con l'obiettivo di sostituirlo al vertice del Labour (e del governo). Cinquantasei anni, popolare sindaco dimissionario di Manchester, ex ministro ed esponente progressista della corrente della cosiddetta 'soft left', Burnham - riferisce la Bbc - ha ottenuto la vittoria per il Partito Laburista. (ANSA).