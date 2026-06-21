(ANSA) - BOGOTA, 21 GIU - A fronte del ridottissimo scarto tra i due candidati al ballottaggio delle presidenziali in Colombia secondo i dati preliminari ufficiali, il presidente Gustavo Petro ha chiesto di attendere il risultato definitivo che sorgerà dalla scrutinio delle schede. Con il 98,22% dei seggi riportati, il candidato ultraconservatore Abelardo de la Espriella è in vantaggio per soli 300 mila voti, con il 49,7% delle preferenze contro il 48,64% del candidato progressista, Ivan Cepeda. "La autorità elettorali stanno caricando schede senza le firme dei giurati. Quelle sezioni devono essere immediatamente impugnate; è imprescindibile che le schede siano firmate dai giurati. Il voto è quasi in parità, nessuno raggiunge il 50%, il che obbliga ad attendere gli scrutini", ha scritto Petro su X mentre non si è ancora concluso il conteggio provvisorio, arrivato al 98,9%. (ANSA).