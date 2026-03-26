PHOTO
(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Le nuove minacce del presidente Usa Donald Trump all'Iran spingono al rialzo il greggio e il gas naturale, con le ipotesi di un ulteriore prolungamento della chiusura dello stretto di Hormuz. Il petrolio Usa si avvicina ai 95 dollari (Wti +4,67% a 94,54 dollari) mentre il Brent del Mare del Nord sfiora i 108 dollari (+5,6% a 107,94 dollari al barile). Accelera anche il gas naturale, che si porta quasi a 55 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di aprile segnano un progresso del 3,91% a 54,88 euro al MWh. (ANSA).