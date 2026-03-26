PHOTO
(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La guerra pesa sulla fiducia dei consumatori. A marzo 2026, l'indicatore cala da 97,4 a 92,6 mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese subisce una riduzione marginale (da 97,4 a 97,3). Lo segnala l'Istat. Tra i consumatori, si evidenzia un diffuso peggioramento delle opinioni, soprattutto di quelle sulla situazione economica del Paese: il clima economico cade da 99,1 a 88,1, il clima futuro scende da 93,1 a 85,3, quello personale cala da 96,8 a 94,2 e il clima corrente diminuisce da 100,7 a 98,0. (ANSA).