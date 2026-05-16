(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Lmdv Media ha perfezionato il closing dell'operazione relativa all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all'80% di En, Editoriale Nazionale dal gruppo Monrif che controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn. Con questo passaggio, Leonardo Maria Del Vecchio conferma il "proprio impegno nel settore dell'informazione e dei media, con l'obiettivo di garantire continuità a un modello autorevole, indipendente e di qualità", si legge in una nota. Il progetto che ha portato all'acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all'80% di Editoriale Nazionale, si fonda su "investimenti orientati all'innovazione e alla valorizzazione delle persone, con particolare attenzione al rafforzamento della qualità editoriale e al contributo di giornalisti di alto profilo che da sempre caratterizzano il gruppo". "Oggi si apre una nuova pagina per questo gruppo editoriale", afferma Leonardo Maria Del Vecchio. "Voglio ringraziare - aggiunge - la famiglia Riffeser per il lavoro e la storia costruita in questi anni, e tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla qualità di queste testate". "Siamo lieti di aver concluso questo accordo con Leonardo Del Vecchio e di poter continuare a collaborare con lui e il team di Lmdv Capital per un'informazione libera, autorevole e radicata sul territorio", sostiene Andrea Riffeser Monti (ANSA).