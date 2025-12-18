(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Nonostante il calo del prezzo del gas sui mercati europei, le bollette delle famiglie italiane resteranno elevate anche questo inverno e ben al di sopra dei livelli 2019-20, e alla media decennale del periodo precedente alla crisi energetica. È quanto emerge dall'analisi "Prezzo del gas: un altro caro inverno", pubblicata da Ecco - il think tank italiano per il clima. Secondo lo studio, nell'inverno 2025/26 che sta per iniziare, le famiglie italiane spenderanno in media circa il 40% in più per il gas rispetto al periodo pre-crisi 2019-20, pur beneficiando di un calo dei costi di circa il 15% rispetto allo scorso inverno, che è stato il più caro di sempre. A Milano: una famiglia che vive in un appartamento di 70 mq spenderà circa 1.080 euro, il 31% in più rispetto al periodo pre-crisi, ma il 22% in meno rispetto allo scorso inverno. A Roma: la spesa prevista per la stessa abitazione è di circa 1.100 euro, con un aumento del 43% rispetto al 2019/20, ma il 9% in meno rispetto all'inverno 2024/25. A Palermo: il costo stimato è di circa 680 euro, oltre il 45% in più rispetto ai livelli pre-crisi e solo 8% in meno rispetto all'inverno 2024/25. Lo studio mostra che passare a soluzioni elettriche, come le pompe di calore, consente di ridurre i consumi energetici fino al 75-80% e di ottenere risparmi in bolletta compresi tra il 38% e il 53% rispetto all'uso delle caldaie a gas. E alla riduzione del prezzo della materia prima si contrappone l'aumento delle componenti di trasporto e degli oneri di sistema, che continuano a incidere in modo significativo sul costo finale della bolletta per le famiglie. Secondo Matteo Leonardi, co-fondatore e direttore esecutivo del think tank: "L'elettrificazione rimane la soluzione più efficiente, ma oggi una parte rilevante dei vantaggi offerti dalle soluzioni elettriche viene assorbita da tasse e oneri che penalizzano l'elettricità. Serve una riforma strutturale della fiscalità e degli oneri sull'energia per rendere conveniente la transizione per famiglie e imprese, e disporre di gettito per aiutare il consumatore finale ad adottare soluzioni elettrificate". (ANSA).