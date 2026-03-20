(ANSA) - ROMA, 20 MAR - È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione. Lo ha reso noto la famiglia. Figura iconica della cultura pop americana - attore, artista marziale e simbolo dei film di azione degli anni '80 e '90, Norris aveva compiuto 86 anni il 10 marzo. Secondo il sito Tmz nelle scorse ore era stato ricoverato per "un'emergenza medica sull'isola di Kauai". "Era di buon umore" dopo il ricovero, avevano detto fonti a Tmz. Solo nell'ultima settimana Norris aveva postato sui suoi profili social immagini che lo vedevano tirare di boxe con un trainer in occasione del compleanno. "Non invecchio. Mi allineo. Niente di più divertente di un allenamento in una giornata di sole per farti sentire giovane", aveva scritto, "grato di avere messo alle spalle un altro anno" e di poter continuare a fare le cose che amava. Prima di diventare famoso, Norris era stato un campione di karate di livello mondiale. Negli anni '60 e '70 aveva vinto numerosi titoli e aperto scuole di arti marziali allenando anche celebrità. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per i film d'azione Way of the Dragon (1972), dove combatte contro Bruce Lee in una scena leggendaria e per la serie di film Missing in Action Delta Force. Negli anni '90 divenne ancora più celebre con la serie tv Walker Texas Ranger, dove interpreta un ranger texano che combatte il crimine con arti marziali e un senso morale inflessibile. (ANSA).