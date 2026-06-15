E' morto Edoardo Corrieri, il giovane investito sabato mattina in corso Italia dopo una lite con Vincenzo Rametta, 28 anni. Lo comunica l'ospedale San Martino di Genova. Le condizioni di Corrieri sono apparse da subito gravissime. Stamattina nel carcere di Marassi, prima che si avesse notizia del decesso, davanti alla gip Maria Antonia Di Lazzaro si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto di Rametta per tentato omicidio. L'uomo, difeso dall'avvocato Stefano Ganci, si è detto "molto dispiaciuto per quello che è accaduto" e "preoccupato per le condizioni del coetaneo investito". La gip si è riservata. (ANSA).