(ANSA) - VENTIMIGLIA, 10 GIU - Sono in corso le ricerche di due giovani bagnanti dispersi in mare nei pressi della spiaggia delle Calandre a Ventimiglia (Imperia). Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di due ragazzi di circa 15 anni che si sarebbero tuffati dalla scogliera adiacente alla spiaggia, senza poi riuscire a rientrare a riva a causa delle forti correnti e del moto ondoso. Alcuni presenti hanno tentato di raggiungere i due giovani per prestare soccorso, ma senza successo. Un bagnante, ancora scosso per l'accaduto, ha riferito di averli visti scomparire sott'acqua senza più riemergere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la guardia costiera. Le operazioni di ricerca e soccorso sono coordinate dalla Capitaneria di porto di Imperia. Impiegato anche l'elicottero 'Drago' dei vigili del fuoco, a supporto delle squadre impegnate nelle ricerche via mare e da terra. Le attività sono tuttora in corso. (ANSA).