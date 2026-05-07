(ANSA) FORLI, 7 MAG - Proseguono le indagini della polizia stradale di Forlì per ricostruire l'esatta dinamica del tragico incidente di domenica notte scorsa, costato la vita a due giovani, Sirin Jaziri di 26 anni e Caterina Romualdi di 23, mentre Angelica Romualdi, 25 anni, sorella di Caterina, versa sempre in gravi condizioni, ma stabili, al reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena. I rilievi sul posto hanno permesso di ritrovare una traccia di pneumatico sul cordolo in cemento che costeggia, a destra del senso di marcia, la sede stradale. Questo urto avrebbe innescato il testa coda dell'auto, conclusosi col tragico impatto con l'albero a sinistra. Verificato anche che nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli. Gli investigatori hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza attive in Viale dell'Appenino. Immagini che potrebbero avere immortalato il passaggio della Renault Clio con a bordo le tre ragazze. Occorrerà ora attende i tempi tecnici per l'analisi dei filmati.