(ANSA) - BOLZANO, 02 APR - Non ci sono più le mezze stagioni, verrebbe da dire. Dopo una settimana caratterizzata da vento e temperature rigide, in Alto Adige per Pasqua è atteso un tempo quasi estivo. Come informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, oggi per la prima volta nel 2026, sono stati raggiunti i 20 gradi in Bassa Atesina, con il valore massimo registrato ad Ora (per l'esattezza 20,9 gradi). La primavera è arrivata in ritardo rispetto alla media pluriennale, visto che solitamente i 20 gradi vengono raggiunti intorno all'11 marzo (lo scorso anno avvenne il 26 marzo). Le previsioni indicano un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni: per pasquetta le massime potrebbero toccare i 25 gradi. (ANSA).