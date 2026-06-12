(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Oltre 100.000 persone si sono radunate oggi per partecipare alla parata annuale del Pride Lgbtq di Tel Aviv, tornata nella città costiera israeliana dopo una pausa di due anni dovuta a problemi di sicurezza. Lo riporta Haaretz, precisando che la marcia, giunta alla sua 28ª edizione, ha ripreso il suo percorso originale da Gordon Beach lungo il lungomare fino al Parco Charles Clore, sotto lo slogan 'Vota con i tuoi piedi' e con un appello "all'uguaglianza, unità e democrazia". La polizia ha impedito l'accesso alla parata a una donna che aveva scritto sulla maglietta uno slogan di protesta contro il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir. Le forze dell'ordine hanno poi affermato che si è trattato di un episodio isolato e che i partecipanti alla manifestazione erano liberi di portare con loro qualsiasi contenuto politico. Come la parata del Pride del 2023, anche quella di quest'anno ha assunto una connotazione più politica rispetto alle celebrazioni di Tel Aviv degli anni passati, solitamente spensierate e apolitiche. Il Comune della città, che organizza la marcia, ha dichiarato che si terrà "in nome dell'uguaglianza, dell'unità e della democrazia". (ANSA).