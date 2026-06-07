(ANSA) - BENEVENTO, 07 GIU - "Noi siamo per un sistema che garantisca governabilità e che restituisca agli elettori la scelta dei rappresentanti. Per questo lavoreremo a una riforma che introduca le preferenze e assicuri stabilità al Paese". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione nazionale di FdI, partecipando alla Festa Tricolore ad Apice insieme al coordinatore provinciale del partito, senatore Domenico Matera, ai vertici regionali e ai parlamentari Sergio Rastrelli e Marco Cerreto. Donzelli ha poi richiamato dibattito sulla proposta di legge legata alle aree interne e alla rappresentanza delle piccole province nei consigli regionali, proposta a firma del senatore Matera. "È un tema serio - ha sottolineato - che merita approfondimento. È una proposta valida e va valutata con attenzione nella prossima legislatura. Sicuramente ci torneremo, è un lavoro che dovrà essere portato avanti dal senatore Matera che per primo ci ha creduto". (ANSA).