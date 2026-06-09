(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Stiamo lavorando per dare all'Italia una legge elettorale che garantisca governabilità e rispetto del voto popolare". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, intervenendo a "Ping Pong", rispondendo a una domanda sui tempi delle prossime elezioni politiche. "Io auspico una legge elettorale in cui chi prende un voto in più governa e una settimana dopo le elezioni è possibile formare il governo. Se invece rimaniamo con la legge attuale, quella che nella scorsa legislatura ha consentito la formazione di un governo tre mesi dopo le elezioni con mille difficoltà, andare al voto in autunno metterebbe a rischio i bilanci dello Stato per l'esercizio provvisorio. Noi stiamo lavorando per dare una legge elettorale che consenta governabilità all'Italia, nessun inciucio e rispetto del voto popolare. Quando ci sarà la legge elettorale rifletteremo sulla data, ma sicuramente sarà il 2027, che sia giugno oppure ottobre dipende da tanti fattori. Sceglieremo non per il bene del centrodestra, ma per il bene dell'Italia", ha concluso. (ANSA).