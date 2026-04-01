(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Ieri sera, dopo la partita, ho pianto per la delusione di non essere riusciti a portare l'Italia dove merita di stare": comincia cos' il lungo post di Gianluigi Donnarumma, portiere e capitano dell'Italia: "Ho pianto per la tristezza enorme che sto provando io, insieme a tutto il gruppo azzurro di cui sono fiero di essere capitano, e che so, in questo momento, state provando anche voi, tifosi della nostra Nazionale". "Ora - prosegue - le parole servono a poco, è vero. Ma una cosa la sento forte dentro e voglio condividerla con voi: dopo una delusione così grande, bisogna trovare il coraggio di voltare pagina, ancora una volta". (ANSA).